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Окупанти хоронять убитих маріупольців у кілька шарів і "маскують" могили як індивідуальні поховання

На одному з кладовищ упродовж місяця з'явилося 25 нових секторів траншейного типу.

Окупанти хоронять убитих маріупольців у кілька шарів і "маскують" могили як індивідуальні поховання
Ілюстраттивне фото
Фото: Pravda Gerashchenko

Міська влада Маріуполя оцінювала кількість убитих росіянами мирних жителів у 22 тисячі, однак ця цифра може значно зрости. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Ми оцінювали кількість загиблих маріупольців у 22 тисячі. Але все більше фактів говорить, що наслідки злочину рашистів значно страшніші. Це потребує особливої уваги світової спільноти, як і жахливе становище місцевого населення в окупації", – наголосив він.

У пресслужбі міськради також повідомили, що на Старокримському кладовищі впродовж місяця з'явилося 25 нових секторів траншейного типу. Окупанти вкладають тіла в кілька шарів, а потім "маскують" їх табличками як індивідуальні поховання.

Усього із середини квітня окупанти поховали в братських могилах не менш ніж 16 тисяч маріупольців – біля селищ Старий Крим, Мангуш і Виноградне. Ще близько 5 тисяч людей було поховано комунальними службами до середини березня.

Тисячі тіл досі залишаються під завалами, на стихійних кладовищах і в тимчасових моргах.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Маріуполі, який РФ безперервно бомбардує надважкими бомбами, термобаричними та фосфорними снарядами, вже загинуло щонайменше 25 тисяч мирних мешканців. Також майже 96 тисяч депортованих маріупольців утримують на території Росії в спеціальних таборах. Розвідка Великої Британії нарахувала вже 66 таких таборів.

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