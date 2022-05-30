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Росія втратила в Україні вже 30 350 військових

Найбільші втрати ворога минулої доби - на Запорізькому напрямку.

Росія втратила в Україні вже 30 350 військових

З 24 лютого по 30 травня Росія втратила в Україні близько 30350 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Втрати росіян: 

  • особового складу - близько 30350 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків - 1349 (+11);
  • бойових броньованих машин - 3282 (+12);
  • артилерійських систем - 643 (+12);
  • РСЗВ - 205 (+2);
  • засоби ППО - 93 (+0);
  • літаків - 207 (+0);
  • гелікоптерів - 174 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 507 (+3),
  • крилаті ракети - 116 (+2),
  • кораблі / катери - 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2258 (+18);
  • спеціальна техніка - 48 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували орієнтовно 150 окупантів. Загальні втрати ворога з 24 лютого по 29 травня склали 30 150 осіб.

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