Росія втратила в Україні вже 30 350 військових

З 24 лютого по 30 травня Росія втратила в Україні близько 30350 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Втрати росіян:

особового складу - близько 30350 (+200) осіб ліквідовано;

танків - 1349 (+11);

бойових броньованих машин - 3282 (+12);

артилерійських систем - 643 (+12);

РСЗВ - 205 (+2);

засоби ППО - 93 (+0);

літаків - 207 (+0);

гелікоптерів - 174 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 507 (+3),

крилаті ракети - 116 (+2),

кораблі / катери - 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2258 (+18);

спеціальна техніка - 48 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували орієнтовно 150 окупантів. Загальні втрати ворога з 24 лютого по 29 травня склали 30 150 осіб.