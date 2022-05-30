Росія втратила в Україні вже 30 350 військових

З 24 лютого по 30 травня Росія втратила в Україні близько 30350 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб України.
Втрати росіян:
- особового складу - близько 30350 (+200) осіб ліквідовано;
- танків - 1349 (+11);
- бойових броньованих машин - 3282 (+12);
- артилерійських систем - 643 (+12);
- РСЗВ - 205 (+2);
- засоби ППО - 93 (+0);
- літаків - 207 (+0);
- гелікоптерів - 174 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 507 (+3),
- крилаті ракети - 116 (+2),
- кораблі / катери - 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2258 (+18);
- спеціальна техніка - 48 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували орієнтовно 150 окупантів. Загальні втрати ворога з 24 лютого по 29 травня склали 30 150 осіб.