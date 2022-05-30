Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Єврокомісія пішла на компроміс для Угорщини щодо ухвалення нафтового ембарго, – Bloomberg
Єврокомісія пішла на компроміс для Угорщини щодо ухвалення нафтового ембарго, – Bloomberg
"Херсон, тримайся, ми поруч", – 28 бригада показала відео знищення техніки росіян
"Херсон, тримайся, ми поруч", – 28 бригада показала відео знищення техніки росіян
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, практично знищено завод (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, практично знищено завод (оновлено)
Найбільших втрат Росія вчора зазнала на Бахмутському напрямку, – Генштаб ЗСУ
Найбільших втрат Росія вчора зазнала на Бахмутському напрямку, – Генштаб ЗСУ
У прикордонних пунктах на Львівщині утворилися черги на в'їзд і виїзд
У прикордонних пунктах на Львівщині утворилися черги на в'їзд і виїзд
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
ГоловнаСуспільствоВійна

Живицький повідомив про вибухи у двох районах Сумщини

Деталі – згодом.

Живицький повідомив про вибухи у двох районах Сумщини
Фото: sumy.today

У Сумському та Охтирському районах Сумської області пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Сумський та Охтирський райони. Пролунали декілька вибухів”, – йдеться у повідомленні. 

Деталі – згодом, зазначив голова ОВА.

Зазначимо, деякі ЗМІ повідомили про вибухи у Сумах, однак підвтердження про обстріли обласного центру наразі немає.

Нагадаємо, у неділю, 29 травня, російські окупанти обстріляли з мінометів територію Шосткинського району Сумщини, постраждалих немає.

Ввечері 28 травня окупанти обстріляли два прикордонні села у Сумській області. Унаслідок обстрілів поранено жінку, пошкоджено церкву, дитсадок, приватне помешкання і дорогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також