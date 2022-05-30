Живицький повідомив про вибухи у двох районах Сумщини

У Сумському та Охтирському районах Сумської області пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Сумський та Охтирський райони. Пролунали декілька вибухів”, – йдеться у повідомленні.

Деталі – згодом, зазначив голова ОВА.

Зазначимо, деякі ЗМІ повідомили про вибухи у Сумах, однак підвтердження про обстріли обласного центру наразі немає.

Нагадаємо, у неділю, 29 травня, російські окупанти обстріляли з мінометів територію Шосткинського району Сумщини, постраждалих немає.

Ввечері 28 травня окупанти обстріляли два прикордонні села у Сумській області. Унаслідок обстрілів поранено жінку, пошкоджено церкву, дитсадок, приватне помешкання і дорогу.