Окупанти обстріляли на Донеччині та Луганщині 59 житлових будинків та електропідстанцію

У неділю, 29 травня окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться на сторінці Угруповання Об’єднаних сил у соцмережі Facebook.

Зруйнувано і пошкоджено 62 цивільних об’єкти: 59 житлових будинків, електропідстанцію і будинок культури.

Унаслідок цих обстрілів лише в Покровському і Бахмутському районах Донецької області загинуло щонайменше три цивільних особи, ще 2 отримали поранення.

Дані по решті районів Донеччини і Луганщини загалом наразі уточнюються.

Нагадаємо, окупанти вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Основна мета ворога - оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокування основних логістичних шляхів.