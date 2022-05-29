Пам'ятник Суворову в Ізмаїлі облили фарбою

В Ізмаїлі на Одещині облили червоною фарбою пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову.

Про це повідомило “Суспільне” з посиланням на мера міста Андрія Абрамченка.

"Ми його вже відтерли, поки він закритий, поки ми не знаємо його подальшої долі. Ця пам'ятка є частиною культурної спадщини, тому ми чекаємо на відповідь Кабміну про її подальшу долю", – повідомив Андрій Абрамченко.

За його словами, пам'ятник обливають фарбою не вперше.

Нагадаємо, головний проспект Ізмаїла у Одеській області, який мав назву Суворова, перейменували на проспект Незалежності.

Раніше повідомлялось, що 24 січня 2019 року в Києві демонтували пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову. А у липні 2021 року у Хмельницькому вулицю, провулок та проїзд Суворова перейменували на вулицю, провулок та проїзд Назарія Яремчука.