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Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористкою

Міністр оборони звернувся до ПА НАТО.

Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористкою
Міністр оброни України Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористкою, а Парламентську асамблею НАТО – проявити лідерство та зупинити російську пропаганду.

Про це він написав у Twitter.

"Весь цивілізований світ має визнати Росію державою, яка спонсорує та здійснює тероризм, здійснює геноцид проти українського народу. Я також закликаю членів Парламентської асамблеї НАТО: будьте лідерами, донесіть правду про цю війну до свого народу. Зупиніть російську пропаганду!" - зазначив Резніков.

Нагадаємо, 29-30 травня у Вільнюсі відбувається щорічне засідання ПА НАТО. Спочатку планувалося, що весняна сесія відбудеться в Києві, але Сейм Литви запропонував організувати її Вільнюсі через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Серед питань для обговорення – війна в Україні, світова безпека в нових умовах, економіка, продовольча та кібербезпека.

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