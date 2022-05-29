Міністр оборони Олексій Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористкою, а Парламентську асамблею НАТО – проявити лідерство та зупинити російську пропаганду.

Про це він написав у Twitter.

"Весь цивілізований світ має визнати Росію державою, яка спонсорує та здійснює тероризм, здійснює геноцид проти українського народу. Я також закликаю членів Парламентської асамблеї НАТО: будьте лідерами, донесіть правду про цю війну до свого народу. Зупиніть російську пропаганду!" - зазначив Резніков.

The whole civilized world must recognize russia as a state that sponsors & carries out terrorism, commits genocide against the 🇺🇦 people. I also call upon members of @natopapress: be leaders, bring the truth about this war to your people. Stop russian propaganda! pic.twitter.com/hFuMnUCYqf — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 29, 2022

Нагадаємо, 29-30 травня у Вільнюсі відбувається щорічне засідання ПА НАТО. Спочатку планувалося, що весняна сесія відбудеться в Києві, але Сейм Литви запропонував організувати її Вільнюсі через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Серед питань для обговорення – війна в Україні, світова безпека в нових умовах, економіка, продовольча та кібербезпека.