ЦПД закликає журналістів та блогерів не поширювати інформацію з фронту "від особистих джерел"

Центр протидії дезінформації при РНБО та Генштаб ЗСУ звертаються до цивільного населення, лідерів громадської думки, журналістів і просять не поширювати неперевірену інформацію щодо війни та повідомлення "від особистих джерел".

Про це повідомила пресслужба ЦПД.

"Наш ворог веде інформаційну війну проти кожного українця. Щодня він генерує десятки фейків про капітуляцію наших захисників, ініціативну здачу займаних позицій та небажання воювати за рідну землю", - йдеться в повідомленні.

ЦПД закликає дотримуватися правил перевірки та поширення інформації:

Верифікуйте інформацію через офіційні відомства перед тим як у неї повірити та її поширити;

Не поширюйте матеріали від «особистих джерел», що стосуються подій на фронті;

Утримуйтеся від публічних оцінок бойових дій, логістики, тощо, адже тільки вище воєнне керівництво має повну інформацію з поля бою та може робити достовірні прогнози;

Довіряйте лише офіційним джерелам!

"Пам’ятайте, поширюючи неперевірені матеріали ви допомагаєте ворогу деморалізувати українських захисників та сієте паніку серед цивільного населення! Не ставайте інструментом у руках ворога. Працюйте на державу, а не проти неї!", - наголошуєтсья в повідомленні.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав блогерів утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики та рішень командирів.