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Перед блокпостом окупантів у Василівці виникла черга з майже 400 машин

До Запоріжжя намагаються потрапити жителі Бердянська і Токмака.

Перед блокпостом окупантів у Василівці виникла черга з майже 400 машин
Фото: Суспільне

Поблизу міста Василівка (Запорізька область) перед російським блокпостом знову виникли черги. Там знаходяться близько 400 машин, які хочуть проїхати на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє "Суспільне".

До Запоріжжя намагаються потрапити жителі тимчасово окупованих населених пунктів - Маріуполя, Херсона, Бердянська і Токмака. Люди стоять у черзі декілька діб. У машинах перебувають здебільшого діти, літні люди, інваліди та жінки, деякі з них вагітні. Після 20:00 люди намагаються не виходити з автомобілів, оскільки починаються активні обстріли.

За попередньою інформацією, в день окупанти пропускають до 60 машин, частину з них повернули назад.

Фото: Суспільне

Нагадаємо, що мер тимчасово окупованого міста Мелітополь Іван Федоров закликав мешканців не брати паспорти Росії. Ці "документи" не будуть визнаватися ні Україною, ні іншими демократичними державами.

Також відомо, що російські окупаційні війська не випускають бажаючих виїхати з Херсонщини.

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