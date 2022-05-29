Окупанти намагалися втекти від обстрілу, але невдало.

Артилерія сухопутних військ ЗСУ продовжує нищити противника та його техніку на території Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомила 28 окрема механізована бригада імені Лицарів зимового походу.

"Триває артилерійська війна, 28 бригада ганяє та палить техніку окупантів по посадках Херсонщини та Миколаївщини. Тікайте з нашої землі недолугі завойовники. Херсон, тримайся, ми поруч!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Херсонській області бійці Сил спеціальних операцій влаштували вдалу засідку, полюючи за КамАЗом російських окупантів.

А 25 травня бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади знищили декілька броньованих машин російських окупантів разом з екіпажем.