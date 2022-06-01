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США посилять санкції через спроби Росії приєднати Херсонщину, – Держдеп

Оскільки ці сценарії вже відомі, то США починають бити на сполох на випередження.

США посилять санкції через спроби Росії приєднати Херсонщину, – Держдеп
Фото: dip.org.ua

Сполучені Штати Америки посилять санкції через спроби Росії приєднати Херсонську область.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає "Голос Америки".

Він наголосив, що Штати занепокоєні спробами Росії "встановити інституційний контроль над суверенними територіями України, особливо в Херсонській області".

Прайс зазначив, що Кремль, очевидно, розглядає кілька підходів - від визнання так званих "народних республік", як Росія вже зробила в Донецьку та Луганську, до анексії, як Росія зробила в Криму. Оскільки ці сценарії вже відомі, то за словами речника Держдепартаменту, США починають бити на сполох на випередження.

За словами Прайса, існують численні повідомлення про те, що в Херсонській області російська влада силою змістила представників легітимної української влади та встановила своїх матріонеток, які публічно закликають до включення області до складу Росії до кінця року.

"Також, згідно з багатьма повідомленнями, Росія змушує жителів Херсонської області прийняти рубль замість української валюти", – наголосив речник Держдепартаменту.

Крім цього, Росія взяла під свій контроль щонайменше 25 радіопередавальних станцій у цій частині України. Ці потужності, за словами Неда Прайса, потрібні росіянам, передусім, для того, щоб передавати проросійський медійний контент та "зменшити антиросійські почуття українців та опір окупаційній владі".

Спираючись на опитування, проведені перед вторгненням Росії в лютому, Прайс зазначив, що лише близько 20% українців на цих територіях позитивно ставилися до Росії, а з початком агресії, їхня кількість "швидше за все зменшилася ще сильніше". 

"Утримання Херсону силою, ймовірно, на думку Кремля, створить сухопутний міст до Криму та надасть можливість проголосити «перемогу» для своєї внутрішньої аудиторії і виправдати загибель сотень тисяч людей, чиї життя забрала війна, яку розпочав Путін", – додав Прайс.

Нагадаємо, російські загарбники планують провести псевдореферендум на тимчасово окупованій території Херсонщини у 2023 році.

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