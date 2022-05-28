Рашисти планують провести псевдореферендум на Херсонщині у 2023-му, - Reuters

Російські загарбники планують провести псевдореферендум на тимчасово окупованій території Херсонщини у 2023 році, повідомляє Reuters.

В коментарі виданню представник окупаційної влади Кирило Стремоусов сказав, що до осені область не приєднають до РФ. Наразі загарбники готують "адміністративну систему" і "наводять лад".

Залежно від перебігу боїв окупанти та їхні поплічники будуть вирішувати питання з проведення псевдоволевиявлення жителів Херсонщини. Наразі говорять про плани на 2023 рік.

Нагадаємо, за даними української розвідки, спротив у Херсоні може зруйнувати плани Кремля щодо референдуму та створення "народної республіки".

Тим часом російські загарбники готуються до проведення псевдореферендуму у тимчасово окупованому Мелітополі.