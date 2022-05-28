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Обстріл Миколаєва: одна людина загинула

Два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок.

Обстріл Миколаєва: одна людина загинула
Фото: ДСНС

У Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу вранці в суботу, 28 травня, одна людина загинула, щонайменше шістьох поранено.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

“У суботу, 28 травня, зранку окупаційні війська Росії вчергове обстріляли місто Миколаїв. І знов удар припав на житлові квартали. Одна людина загинула на місці. Також на цей момент відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних осіб», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що як мінімум два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, що російські окупанти зранку 28 травня відкрили вогонь по Миколаєву.

А 26 травня внаслідок обстрілу Миколаївської області поранення отримали 14 цивільних осіб, є загиблі.

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