ЗСУ в суботу, 28 травня, здійснили контрнаступ на півдні країни. Українські військові завдали ворогу серйозних втрат.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

За даними командування, ситуація на лінії зіткнення має свою динаміку. Завдяки контрнаступу ЗСУ російським окупантам доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах.

Наразі бойові дії тривають. Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Ворог гатить по населених пунктах уздовж адміністративної межі Миколаївської та Херсонської областей.

Нагадаємо, що російські окупанти зранку 28 травня відкрили вогонь по Миколаєву. Є загиблі і поранені.

26 травня внаслідок обстрілу Миколаївської області поранення отримали 14 цивільних осіб, є загиблі.