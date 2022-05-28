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У Києві відновив роботу ботанічний сад імені Гришка

Його можуть відвідати із 8 до 21 години.

У Києві відновив роботу ботанічний сад імені Гришка
Фото: Telegram/КМВА

Ботанічний сад імені Гришка у Києві відновив свою роботу з 28 травня. Вибухотехніки засвідчили, що він є безпечним для відпочинку.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Наразі в ботанічному саду проведено роботу з огляду на вибухонебезпечні предмети. Тому кияни можуть відвідати його із 8 до 21 години", – зазначають у КМВА.

Раніше у ботанічному саду діяла заборона на відвідування. Парк перевіряли вибухотехніки. 27 травня вони знайшли неподалік пішохідної доріжки 4 снаряди часів Другої Світової війни.

Нагадаємо, що у Києві з’явились 3D-тури будівлями, зруйнованими та пошкодженими внаслідок війни.

Також Укрзалізниця додала нові рейси Kyiv City Express.

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