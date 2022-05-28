Викрито злочинну схему виведення 52 млн гривень на рахунки підконтрольних РФ підприємств

Правоохоронці Києва викрили злочинну схему виведення 52 млн гривень на рахунки підконтрольних РФ підприємств.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, з 2021 року посадові особи підприємства, що належить громадянину РФ – ексдепутату Держдуми РФ від провладної партії, здійснювали фінансові махінації під час закупівлі матеріалів виробництва. Вони перерахували на рахунки товариств, що перебувають на території країни-агресора, завищену імпортну вартість товару на суму понад 52 млн гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на цьому підприємстві, за місцями проживання фігурантів та приміщеннях, що їм належать. Під час обшуків вилучено первинні документи фінансово-господарської діяльності за імпортними операціями та операціями з контрагентами внутрішнього ринку України, фінансову звітність та чорнові записи.

Досудове розслідування за фактами розтрати майна та службового підроблення (ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України) здійснюють слідчі столичної поліції.

Нагадаємо, повідомлено про підозру директору підприємства, яке використовувалось для виведення з України активів російського олігарха.