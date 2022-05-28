Російські окупанти зранку 28 травня відкрили вогонь по Миколаєву. За попередніми даними, є постраждалі.

Про це в Telegram повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Як відзначає мер, окупанти вкотре відкрили вогонь по житлових будинках міста. Унаслідок обстрілу, за попередніми даними, є постраждалі серед цивільних. Подробиці влада міста розповість пізніше.

Мер також оприлюднив фото Головного управління ДСНС у Миколаївській області, які зроблені на місці обстрілу.

Нагадаємо, що 26 травня унаслідок обстрілу Миколаївської області поранення отримали 14 цивільних осіб, є загиблі.

23 травня війська РФ обстріляли Миколаїв і селища на кордоні з Херсонщиною, було поранено 15 мешканців.