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Найближчими днями росіяни спробують форсувати Сіверський Донець, - британська розвідка

Лиман є стратегічно важливим, оскільки є місцем розташування великого залізничного вузла та забезпечує доступ до мостів.

Найближчими днями росіяни спробують форсувати Сіверський Донець, - британська розвідка
Фото: Telegram/InformNapalm

У разі встановлення повного контролю над містом Лиман на Донеччині росіяни отримають стратегічну перевагу у наступній фазі битви за Донбас.

Про це у своєму звіті інформує британська розвідка, повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter. 

У британській розвідці зазначають, що 27 травня російські війська захопили більшу частину міста Лиман, яке стратегічно важливе, оскільки є місцем розташування великого залізничного вузла та забезпечує доступ до важливих мостів через річку Сіверський Донець.  

Розвідники прогнозують, що найближчими днями російські підрозділи в цьому районі спробують форсувати річку. Плацдарм біля Лимана надасть Росії перевагу в потенційній наступній фазі, коли вона намагатиметься просунутися на Слов’янськ та Краматорськ.

"Якби Росії все-таки вдалося заволодіти цими територіями, Кремль, швидше за все, розцінив би це як суттєве політичне досягнення і подав би російському населенню це, як виправдання вторгнення. Проте, ЗСУ продовжують вести добре організовану оборону на Донбасі та завдавати росіянам великих врат", - констатували у британській розвідці. 

Нагадаємо, що станом на ранок 28 травня на Луганщині після запеклих боїв росіяни зазнали значних втрат і вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. На Донеччині по всьому периметру оборони активні бойові дії.

Як повідомили у Генштабі, на Лиманському напрямку ворог продовжував обстріли з мінометів і реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Озерне та Діброва. Поблизу останнього завдав авіаційних ударів.

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