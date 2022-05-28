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Обміняти водійські посвідчення можна буде лише в підрозділах держпідприємства “Документ”

ДП отримає право приймати заяви та документи, необхідні для обміну.

Обміняти водійські посвідчення можна буде лише в підрозділах держпідприємства “Документ”
Фото: скрин відео

Після запуску послуги обмін водійських посвідчень можна буде здійснити лише в підрозділах державного підприємства “Документ”.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Натомість можливість зробити це в територіальних підрозділах ДМС України не передбачена.

Зазначимо, держпідприємство “Документ” буде наділено правом приймати заяви та документи, необхідні для обміну посвідчення водія, передаючи далі ці документи до територіальних сервісних центрів МВС для прийняття відповідного рішення.

“За результатами прийняття ТСЦ рішення, ДП «Документ» друкуватиме посвідчення з наступною його видачею”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, відтепер скласти іспити для отримання водійського посвідчення можна в будь-якому центрі на території України, незважаючи на те, де ви проходили навчання. 

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