Завтра онлайн відбудеться традиційний у День Києва “Пробіг під каштанами”

Цього року традиційний у День Києва “Пробіг під каштанами” відбудеться 29 травня онлайн і об’єднає учасників з усього світу.

Про це повідомили у КМДА.

Мета заходу – збір коштів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, а також об’єднання українців для взаємопідтримки.

“В умовах воєнного стану, через загрози з росії, захід проходитиме онлайн. Але з високою місією, благодійною метою. Кожен учасник зможе зробити внесок. Я всіх закликаю, де б ви не були, долучитись до пробігу і думками повернутись до Києва. І я впевнена, вже наступного року в День Києва ми всі разом побіжемо Хрещатиком! Все буде Україна!”, – зазначила заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова.

Учасники можуть обрати: пройти, пробігтися чи прогулятися із дистанцією близько 5 км. Щоб долучитися до Пробігу, потрібно зареєструватися на сайті probig.in.ua і зробити благодійний внесок.

Зареєстровані учасники можуть роздрукувати номерок, вписати до нього своє ім’я, місто, країну або номер реєстрації, і 29 травня вийти на прогулянку чи пробіжку в безпечному місці.