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У Києві затримали озброєну групу автокрадіїв

Зловмисники викрали 34 мотоцикли та 5 автомобілів різних марок.

У Києві затримали озброєну групу автокрадіїв
Ілюстративне фото
Фото: newsroom.kh.ua

У Києві правоохоронці затримали шістьох людей, які викрадали автомобілі та мототранспорт.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано шістьох зловмисників, які за попередньою змовою, організували злочинне угруповання задля викрадання транспортних засобів (ч. 3 ст. 289 КК України). Згідно з матеріалами слідства, у березні 2022 року учасники угруповання, озброївшись автоматичною зброєю та розподіливши ролі кожного з них, прибули на територію спецмайданчика для тимчасового зберігання транспортних засобів, розташованого у Бориспільському районі Київської області", - йдеться в повідомленні.

Погрожуючи охоронцям майданчика, зловмисники викрали 34 мотоцикли та 5 автомобілів різних марок.

За результатом проведених заходів правоохоронцям вдалося встановити особи учасників організованої групи та затримати їх. Ними виявилися п’ятеро громадян України та громадянин Грузії віком від 25 до 54 років. Троє з них раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, один - перебуває у статусі обвинуваченого.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання зловмисників та вилучили мобільні телефони, зброю, записи та документи.

Також у ході слідства встановлено місцезнаходження 10 раніше викрадених транспортних засобів - 5 мотоциклів та 5 автомобілів.

На цей час затриманим особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Фото: t.me/kyiv_pro_office/1138

Нагадаємо, у столиці за минулий рік вкрали 684 авто, при цьому 178 особам повідомили про підозру у вчинені даного злочину.  За інформацією правоохоронців, у 2020 році крадіжок та підозрюваних було більше — 752 та 191 відповідно.

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