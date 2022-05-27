Військові РФ обстріляли водогін на Донеччині, без води лишились 11 населених пунктів

Російські військові обстріляли Другий донецький водогін. Внаслідок обстрілів одинадцять населених пунктів Донецької області залишилися без води.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Дружківка, Костянтинівка та ще 9 населених пунктів опинилися без води. Це – наслідок пошкодження Другого донецького водогону", – написав він.

За словами Кириленка, фахівці спробували встановити місце на причину пошкодження, але через обстріли були змушені укритися у безпечному місці.

Нагадаємо, 26 травня від рук російських загарбників загинули ще 5 жителів Донеччини.