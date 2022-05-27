Розв'язана Росією в Україні війна, а не санкції, є причиною продовольчої кризи, – посол Канади

400 млн людей на рік їдять те, що вирощує Україна. Тепер це продовольство застрягло в Одесі.

Світ зможе ефективніше впливати на рішення Росії щодо відкриття коридорів для вивезення українського зерна, коли чітко зрозуміє, що причиною продовольчої кризи є розв’язана РФ війна, а не санкції.

Про це в інтерв'ю виданню "Еспресо" заявила посол Канади в Україні Лариса Галадза.

Посол зазначила, що вона обговорювала з міністром сільського господарства Миколою Сольським технічні питання канадської допомоги для розблокування експорту українського зерна. Окрім того, Канада також може на міжнародному дипломатичному рівні допомогти всьому світу зрозуміти витоки продовольчої кризи.

"Росія дуже хоче, щоб світ думав, що це через санкції (продовольча криза – ред.), або через те, що Захід керує Україною, а це зовсім не так. Ця криза йде тому, що Росія напала на Україну, через вторгнення Росії в Україну. І коли це зрозуміють, то ми сподіваємось, що ті країни зможуть впливати на рішення РФ щодо відкриття коридорів для вивезення того зерна", – наголошує Галадза.

За її даними, тільки через Одесу, через морські коридори Україна зможе вивезти той обсяг зерна, який потрібен на міжнародному ринку.

"400 млн людей на рік їдять те, що Україна вирощує. А тепер це продовольство застрягло в Одесі. Канада бере участь у міжнародних засіданнях, у тому числі G7, і ми шукаємо, як можемо допомогти", – заявила посол.

Нагадаємо, Росія блокує українські порти, і тому експорт 22 млн тонн зерна наразі неможливий. За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.

Європейська комісія ухвалила рішення про створення так званих транспортних "ліній солідарності", щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію.

Розвідка Великої Британії заявила, що, незважаючи на спроби уряду України і західних партнерів знайти можливості для створення сухопутних логістичних шляхів для налагодження експорту зерна з України, це не допоможе реалізувати експорт усіх українських зернових.