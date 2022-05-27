Головне за ніч. П’ятниця, 27 травня

Звернення Зеленського, нічні обстріли, надія на MLRS і щемливі світлини з Маріуполя.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що катастрофічне розгортання подій у війні з Росією можна було б зупинити, якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули на неї заради припинення війни.

"Тиск на Росію – це буквально питання збереження життів. І кожен день зволікання, слабкості, різних суперечок чи пропозицій “умиротворити” агресора за рахунок жертви – це нові вбиті українці. І це нові загрози для всіх на нашому континенті", - підкреслив Зеленський.

Адміністрація президента США Джо Байдена готується погодити передачу Україні ракетних систем великої дальності – Multiple Launch Rocket System (MLRS), які зараз є головним запитом українських офіційних осіб, інформує СNN. Офіційно про це можуть оголосити наступного тижня.

Що стосується ризиків ескалації, до якої можуть призвести удари углиб території Росії, то Reuters з посиланням на американських чиновників пише, що Вашингтон обговорив це питання з Києвом. Закулісні дискусії є дуже делікатними, відтак раніше про них не повідомлялося.

США не розглядає питання послаблення антиросійських акцій в обмін на експорт зерна з України.

"Ми хочемо тут бути дуже і дуже чіткими, тому що це дуже важливо: це Росія активно блокує експорт продовольства з українських портів і посилює голод у світі. Це на ній. Росія повинна негайно припинити війну проти України, яка (війна, –ред.) руйнує глобальну продовольчу безпеку, і дозволити вільний потік української їжі", – зазначила на брифінгу нещодавно призначена прессекретарка Білого Дому Карін Жан-П’єр.

До слова, радник Президента України з економічних питань Олег Устенко заявив у коментарі американському виданню Newsweek, що Україна має достатньо зерна, аби задовольнити внутрішній і світовий попит до кінця 2022-го, а можливо і 2023 року.

Тим часом важкі бої на сході тривають. Ворог наступає на Донецькому і Слов'янському напрямках, минулої доби на Донбасі було відбито 12 атак окупантів.

Тривають і обстріли. На Миколаївщині за добу поранено 14 людей, під обстріл потрапили дві жінки, які просто пасли корів, одна з них загинула.

Ніч і ранок 27 травня виявилися неспокійними на Дніпропетровщині.

"Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька "прильотів". Серйозні руйнування", – написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, додавши, що наразі рятувальники розбирають завали і шукають людей.

Четверо людей загинули внаслідок ворожих обстрілів Сєвєродонецька, на Луганщині пошкоджено 50 будинків.

У Чернівецькій області літак знищив ворожу ціль, Сумщину обстрілюють артилерією, на Херсонщині окупанти обстрілюють людей і звинувачують у цьому ЗСУ.

Дії окупантів на Каховській гідроелектростанції можуть призвести до екологічної катастрофи. "На Каховській гідроелектростанції, де розгорнуто пункт управління Південного воєнного округу рашистів, окупанти не докладають жодних зусиль для підтримання належного режиму об’єкта, що може призвести до екологічної катастрофи", – йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, у Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині.

Фотограф Євген Сосновський показав життя маріупольців під час бойових дій в місті. Здебільшого у фотощоденнику кадри, зроблені ще до захоплення міста російськими окупантами.

Не пропустіть, обов’язково подивіться ці світлини, як би це не було важко…

Нагадаємо, у столиці відкрився новий центр комплексної підтримки переселенців "ЯМаріуполь". "ЯМаріуполь" у Києві – четвертий центр комплексної підтримки переселенців. Такі хаби працюють уже в Запоріжжі, Дніпрі та у Вінниці. У центрах можна отримати допомогу – від гуманітарної підтримки до консультації психолога.

"ЯМаріуполь" у Києві розташований по вул. Антоновича, 39.

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