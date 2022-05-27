США не розглядають послаблення антиросійських акцій в обмін на експорт зерна, – речниця Білого дому

"Це Росія активно блокує експорт продовольства з українських портів і посилює голод у світі".

США не розглядає питання послаблення антиросійських акцій в обмін на експорт зерна з України.

Про це час брифінгу заявила прессекретарка Білого Дому Карін Жан-П’єр.

Жан-П’єр, відповідаючи на запитання журналістки про те, чи не йдеться мова про зняття санкцій відповіла: “Ні, не йдеться. Пам’ятайте, знову ж таки, це робить Росія. Це на ній (Росії, – ред.)”.

“Ми хочемо тут бути дуже і дуже чіткими, тому що це дуже важливо: це Росія активно блокує експорт продовольства з українських портів і посилює голод у світі. Це на ній. Росія повинна негайно припинити війну проти України, яка (війна, –ред.) руйнує глобальну продовольчу безпеку, і дозволити вільний потік української їжі”, – зазначила прессекретарка.

Жан-П’єр зауважила, що до початку війни Україна була найбільшим у світі експортером соняшникової олії, четвертою за обсягом експорту кукурудзи та одним з найбільших експортерів пшениці. Зараз ж тонни продукції лежать у силосах в Україні та на суднах, які не можуть вийти у плавання через морську блокаду Росії.

“Отже, і щоб роз’яснити те, що було предметом російської дезінформації: санкції з боку Сполучених Штатів, їх союзників та партнерів не перешкоджають експорту української чи російської сільськогосподарської продукції, включно з продуктами харчування та добривами. Тому Росія має негайно дозволити експорт української сільгосппродукції”, – сказала речниця Білого дому.

Нагадаємо, раніше спікер Пентагону Джон Кірбі заявив, що США не планують залучати військових для експорту зерна з України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що майже 90 кораблів фактично повні зерна та готові вирушати, але не можуть цього зробити через російську блокаду Чорного та Азовського морів. Неподалік українських портів 20 млн тонн зерна готові до відправлення.