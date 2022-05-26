Жіноча збірна України з волейболу здійснила реванш із Румунією у матчі Золотої Євроліги

Напередодні у румунській Олександрії жіноча збірна України з волейболу повторно зустрілася зі своїми опонентками з Румунії у рамках Золотої Євроліги-2022.

"Синьо-жовті" змогли реваншуватися за програш у минулому матчі (2:3) і обіграли румунок з рахунком - 3:1.

Найкращою у складі збірної України з 18 набраними очками стала Олександра Міленко.

Таким чином, підопічні Івана Петкова з 4 очками очолили свою групу, до якої, крім збірної Румунії, визначено національну команду Угорщини.

Попереду на українок чекають два поєдинки з угорками, які пройдуть 2 і 4 червня.