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Кабмін України дозволив виїжджати закордон спортсменам та тренерам

У воєнний час уряд пом'якшив обмеження.

Кабмін України дозволив виїжджати закордон спортсменам та тренерам
Фото: wikipedia.org

Кабінет Міністрів України пом'якшив обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон, повідомляється на офіційному сайті Кабміну.

Під час воєнного стану залишати Україну зможуть такі категорії чоловіків:

  • Спортивні судді та інші фахівці, які забезпечують, зокрема, організаційний, науково-методичний, медичний супровід, антидопінговий контроль за спортсменами, які входять до складу національних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту, якими займаються люди з інвалідністю.
  • Тренери, що входять до складу національних збірних з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту, якими займаються люди з інвалідністю.
  • Спортсмени, які включені до національних збірних з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту, якими займаються люди з інвалідністю.

Крім того, це пом'якшення торкнулося далекобійників та водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу, а також залізничників, які забезпечують роботу залізниць без перебоїв.

При цьому наголошується, що спортсмени, тренери та фахівці, які пов'язані зі спортом, зможуть перебувати закордоном протягом одного місяця.

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