Кабмін України дозволив виїжджати закордон спортсменам та тренерам

Кабінет Міністрів України пом'якшив обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон, повідомляється на офіційному сайті Кабміну.
Під час воєнного стану залишати Україну зможуть такі категорії чоловіків:
- Спортивні судді та інші фахівці, які забезпечують, зокрема, організаційний, науково-методичний, медичний супровід, антидопінговий контроль за спортсменами, які входять до складу національних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту, якими займаються люди з інвалідністю.
- Тренери, що входять до складу національних збірних з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту, якими займаються люди з інвалідністю.
- Спортсмени, які включені до національних збірних з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту, якими займаються люди з інвалідністю.
Крім того, це пом'якшення торкнулося далекобійників та водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу, а також залізничників, які забезпечують роботу залізниць без перебоїв.
При цьому наголошується, що спортсмени, тренери та фахівці, які пов'язані зі спортом, зможуть перебувати закордоном протягом одного місяця.