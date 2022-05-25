У Гамбурзі під патронатом Кличка пройде благодійний матч на підтримку України

У суботу, 28 травня, у німецькому Гамбурзі під патронатом Володимира Кличка пройде благодійний футбольний матч на підтримку України, повідомляє allstarsforukraine.reservix.de.

На полі "Фолькспаркштадіона" команді всіх зірок Німецького футбольного союзу протистоятиме збірна Гамбурга та світу з легендами клубу в складі.

Зокрема, очікується поява на полі Томаса Хельмера, Патріка Овомойела, Крістіана Рана та інших ексфутболістів збірної Німеччини.

Нагадаємо, аналогічний благодійний матч за участю Андрія Шевченка, Франческо Тотті, Андреа Пірло та інших футбольних зірок відбувся в понеділок, 23 травня, у Мілані на "Сан-Сіро".