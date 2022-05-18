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Володимир Кличко закликав МОК усунути російських спортсменів від олімпіад

Легенда боксу закликає запровадити масштабні спортивні санкції проти Росії.

Володимир Кличко закликав МОК усунути російських спортсменів від олімпіад
Фото: КМДА

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко закликав Міжнародний олімпійський комітет усунути російських спортсменів від наступних Олімпійських ігор через війну, яку російські війська розв'язали на території України.

"МОК зараз має усунути російську команду. Війна продовжується, вони не можуть брати участь у наступних Олімпійських іграх. Вони не можуть брати участь у жодних спортивних змаганнях, тому що Росія представляє цю війну", — цитує Кличка Reuters.

"Дії промовляють гучніше, ніж слова. Ізоляція гучніша за будь-які слова та пропозиції, тому що вона болісна. Це буде болісно для спортсменів, для економіки, для всіх і кожного, хто пов'язаний з Росією", - переконаний легендарний боксер.

Нагадаємо, наступні літні Олімпійські ігри відбудуться в Парижі 2024 року, а зимові – 2026-го в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.

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