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Глава WTA запропонував позбавити Вімблдон рейтингових очок через усунення росіянок та білорусок

Це не стосується інших англійських турнірів.

Глава WTA запропонував позбавити Вімблдон рейтингових очок через усунення росіянок та білорусок
Фото: champion.com.ua

Суперечка між організаторами Вімблдону та Жіночою тенісною асоціацією (WTA) про правильність усунення російських та білоруських тенісисток від єдиного в сезоні трав'яного мейджору триває.

Глава WTA Стів Саймон рекомендував Раді директорів WTA та Раді гравців позбавити Вімблдон можливості розігрувати рейтингові очки, повідомляє Daily Mail.

Водночас наголошується, що ймовірність того, що обидва органи підтримають Саймона і затвердять його рішення, - дуже висока.

Проте, інші турніри WTA у Великій Британії не позбавлятимуться очок, і у відсторонених тенісисток є можливість заробити очки на інших змаганнях у періоди проведення турнірів у Британії.

Підкреслимо, що ATP також прийняла рішення не позбавляти англійські змагання рейтингових очок, однак поки що це не стосується Вімблдону – щодо нього буде ухвалено окреме рішення.

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