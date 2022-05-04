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Кіченок вийшла до півфіналу парного турніру WTA 1000 у Мадриді

Турнір у столиці Іспанії складається успішно для українок.

Кіченок вийшла до півфіналу парного турніру WTA 1000 у Мадриді
Людмила Кіченок

Українська тенісистка Людмила Кіченок пробилася до півфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді у парному розряді.

29-річна уродженка Дніпра у парі з Оленою Остапенко з Латвії у чвертьфіналі перемогли швейцарський дует Белінда Бенчіч/Вікторія Голубич – 6:3, 6:4.

За право зіграти у фіналі Кіченок та Остапенко завтра зіграють також проти інтернаціонального дуету Габріела Дабровські (Канада)/Джуліана Олмос (Мексика).

Нагадаємо, в одиночному розряді турніру в Мадриді боротьбу продовжує Ангеліна Калініна, яка вийшла до чвертьфіналу, обігравши чинну переможницю US Open Емму Радукану із Великобританії - 6:2, 2:6, 6:4.

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