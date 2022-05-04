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Визначилися спаринг-партнери збірної України перед матчем плей-оф ЧС-2022 проти Шотландії

Підопічні Олександра Петракова проведуть 3-4 зустрічі.

Визначилися спаринг-партнери збірної України перед матчем плей-оф ЧС-2022 проти Шотландії
Збірна України
Фото: УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко поділився планами підготовки національної команди до офіційних матчів.

Зокрема, функціонер повідомив, що збірна України проведе кілька матчів перед стиковою грою відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.

"Я дуже вдячний нашим колегам з "Борусії" Менхенгладбах, а також всім нашим партнерам з національних асоціацій, які зараз працюють над проведенням тих чи інших матчів нашої збірної.

Вдячний УЄФА та Александру Чеферіну, що в УЄФА є підрозділ, який допомагає нашій збірній готуватися до офіційних матчів. Всі варіанти, які зараз відпрацьовуються, перш за все є вибором тренерського штабу", - цетує Павелка footballua.tv.

"У нас є декілька варіантів, і збірні, і клуби. Зараз на стадії затвердження наступні матчі для збірної України. Крім "Боруссії" (11 травня), буде ще три або чотири поєдинки. Це, скоріше за все, будуть і клуби, і національні збірні", - уточнив президент УАФ.

Нагадаємо, матч проти Шотландії відбудеться 1 червня.

Раніше УЄФА затвердив дати та час усіх матчів збірної України в Лізі націй.

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