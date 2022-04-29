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Павелко визнав, що є клуби, які можуть зникнути з футбольної мапи України

Президент УАФ тверезо дивиться на речі.

Павелко визнав, що є клуби, які можуть зникнути з футбольної мапи України
Андрій Павелко
Фото: УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко припускає, що в умовах російського вторгнення деякі українські клуби можуть припинити існування.

“Чи є клуби, які можуть зникнути? 

На жаль, так. У нас немає зараз жодної заяви про завершення футбольної діяльності, але, на жаль, ми всі розуміємо, що війна обов'язково торкнеться всіх гілок нашого життя", – цитує Павелко "Суспільне".

"Сказати, що всі клуби обов'язково продовжуватимуть існувати, - це фантастично, ми дуже хотіли б. З кожним президентом я окремо розмовляю багато часу.

Зараз у мене немає від ПФЛ та УПЛ звітів про завершення існування клубів. Так, можливо, ми маємо проблеми у комунікації з Херсоном, Новою Каховкою, Мелітополем. Так, це зараз наше становище", - наголосив президент УАФ.

Нагадаємо, раніше клуби УПЛ одноголосним рішенням підтримали дострокове завершення сезону –2021/22.

Аналогічне рішення очікується з приводу Першої та Другої ліг.

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