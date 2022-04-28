Збірна України "винесла" Сербію у стартовому матчі Чемпіонату світу з хокею

Збірна України провела перший матч на Чемпіонаті світу з хокею 2022 року Дивізіону ІВ у польському місті Тихи.

Суперником підлеглих Вадима Шахрайчука був аутсайдер змагань – Сербія, яка у стартовому турі поступилася Японії – 0:8. Українській національній команді не вистачило шайби, щоб повторити цей результат – вона розгромила суперника з рахунком 7:0.

Дублями у складі збірної України відзначилися Олександр Пересунько та Вадим Мазур, ще по одній шайбі на свій рахунок записали Дмитро Німенко, Фелікс Морозов і Віталій Лялька.

Свій наступний матч на ЧС-2022 збірна України проведе сьогодні проти господарів. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Додамо, що у стартовому турі Польща обіграла Естонію – 3:0.

У турнірі беруть участь 5 команд. Переможець наступного року виступить у дивізіоні 1А.