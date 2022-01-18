Скандал в українському хокеї триває: ФХУ дискваліфікувала понад півтори сотні хокеїстів Суперліги

Це спортсмени, які представляють клуби "Альтаїр", "Білий Барс", "Донбас", "Краматорськ", "Маріуполь" і СК "Сокіл".

Федерація хокею України (ФХУ) на своєму офіційному сайті опублікувала список усіх, хто причетний до створення Суперліги України й отримав дискваліфікацію на сезон 2021/22.

Усього лонгліст налічує 171 особу, з яких 140 – це безпосередньо спортсмени, які представляють клуби "Альтаїр", "Білий Барс", "Донбас", "Краматорськ", "Маріуполь" і СК "Сокіл".

Раніше через конфлікт із ФХУ вони вийшли з УХЛ (крім "Сокола", який був створений пізніше) і сформували свій чемпіонат – Суперлігу. Проте її не визнає ані ФХУ, ані Міжнародна федерація хокею.

Крім того, покарано суддів, тренерів і функціонерів.

При цьому незрозуміло, чи викличуть зазначених хокеїстів навесні до збірної України для участі в чемпіонаті світу.