ФІФА провела церемонію вручення нагород The Best FIFA Football Awards-2021

У Цюриху відбулася офіційна церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА The Best FIFA Football Awards-2021.
Було визначено найкращих спортсменів у 9 номінаціях.
Найкращим гравцем 2021 року за версією ФІФА названо Роберта Левандовського (Польща, "Баварія").
Аналогічну нагороду в жінок здобула Алексія Путельяс (Іспанія, "Барселона").
Повний список переможців і номінантів
Найкращий гравець (чоловіки)
- Роберт Левандовський (Польща, "Баварія")
- Ліонель Мессі (Аргентина, "Барселона"/ПСЖ)
- Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль")
Найкращий гравець (жінки)
- Алексія Путельяс (Іспанія, "Барселона")
- Дженніфер Ермосо (Іспанія, "Барселона")
- Саманта Керр (Австралія, "Челсі")
Найкращий воротар (чоловіки)
- Едуар Менді (Сенегал, "Челсі")
- Джанлуїджі Доннарумма (Італія, "Мілан"/ПСЖ)
- Мануель Ноєр (Німеччина, "Баварія")
Найкращий воротар (жінки)
- Крістіан Ендлер (Чилі, "ПСЖ"/"Ліон")
- Анн-Катрін Бергер (Німеччина, "Челсі")
- Стефані Лаббе (Канада, "Русенгорд"/"ПСЖ")
Найкращий тренер (чоловічий футбол)
- Томас Тухель (Німеччина, "Челсі")
- Пеп Гвардіола (Іспанія, "Манчестер Сіті")
- Роберто Манчіні (Італія / збірна Італії)
Найкращий тренер (жіночий футбол)
- Емма Хейз (Англія, "Челсі")
- Луїс Кортес (Іспанія, "Барселона"/збірна України)
- Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Нідерландів/збірна Англії)
Премія Пушкаша за найкращий гол
- Ерік Ламела (Аргентина, "Тоттенгем")
- Патрік Шик (Чехія, "Баєр")
- Мехді Таремі (Іран, "Порту").
🤝 Lamela and rabona go hand in hand 🤝— Premier League (@premierleague) January 9, 2022
#GoalOfTheDay // @SpursOfficial pic.twitter.com/A9hhC1bl8r
Символічна збірна 2021 (чоловіки)
- Воротар: Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан"/"ПСЖ").
- Захисники: Давід Алаба ("Баварія"/"Реал"), Леонардо Бонуччі ("Ювентус"), Рубен Діас ("Манчестер Сіті").
- Півзахисники: Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті"), Жоржіньо ("Челсі"), Н'Голо Канте ("Челсі")
- Нападники: Кріштіану Роналду ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Ерлінг Голанд ("Боруссія" Дортмунд), Роберт Левандовський ("Баварія"), Ліонель Мессі ("Барселона"/"ПСЖ")
Символічна збірна 2021 (жінки)
- Воротар: Крістіан Ендлер ("ПСЖ"/"Ліон")
- Захисники: Міллі Брайт ("Челсі"), Люсі Бронз ("Манчестер Сіті"), Магдалена Ерікссон ("Челсі"), Венді Ренар ("Ліон")
- Півзахисники: Естефанія Баніні ("Леванте"/"Атлетіко" Мадрид), Барбара Бонансі ("Ювентус"), Карлі Ллойд ("Нью-Йорк Готем")
- Нападники: Марта ("Орландо Прайд"), Вівіанне Мідема ("Арсенал"), Алекс Морган ("Тоттенгем"/"Орландо Прайд"/"Сан-Дієго Вейв")
Крім того, Кріштіану Роналду удостоєно особливої нагороди від ФІФА за рекорд голів за збірну. Минулого року форвард побив досягнення іранця Алі Даєї за кількістю голів за національні команди. Кріштіану довів її до 115. 🏆✨ Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award!
🇵🇹 Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk
🏆✨ Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award!