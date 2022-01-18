ФІФА провела церемонію вручення нагород The Best FIFA Football Awards-2021

ФІФА нагородила найкращих за підсумками року.

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Фото: EPA/UPG Роберт Левандовський

У Цюриху відбулася офіційна церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА The Best FIFA Football Awards-2021.

Було визначено найкращих спортсменів у 9 номінаціях.

Найкращим гравцем 2021 року за версією ФІФА названо Роберта Левандовського (Польща, "Баварія").

Аналогічну нагороду в жінок здобула Алексія Путельяс (Іспанія, "Барселона").

Повний список переможців і номінантів

Найкращий гравець (чоловіки)

Роберт Левандовський (Польща, "Баварія")

Ліонель Мессі (Аргентина, "Барселона"/ПСЖ)

Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль")

Найкращий гравець (жінки)

Алексія Путельяс (Іспанія, "Барселона")

Дженніфер Ермосо (Іспанія, "Барселона")

Саманта Керр (Австралія, "Челсі")

Найкращий воротар (чоловіки)

Едуар Менді (Сенегал, "Челсі")

Джанлуїджі Доннарумма (Італія, "Мілан"/ПСЖ)

Мануель Ноєр (Німеччина, "Баварія")

Найкращий воротар (жінки)

Крістіан Ендлер (Чилі, "ПСЖ"/"Ліон")

Анн-Катрін Бергер (Німеччина, "Челсі")

Стефані Лаббе (Канада, "Русенгорд"/"ПСЖ")

Найкращий тренер (чоловічий футбол)

Томас Тухель (Німеччина, "Челсі")

Пеп Гвардіола (Іспанія, "Манчестер Сіті")

Роберто Манчіні (Італія / збірна Італії)

Найкращий тренер (жіночий футбол)

Емма Хейз (Англія, "Челсі")

Луїс Кортес (Іспанія, "Барселона"/збірна України)

Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Нідерландів/збірна Англії)

Премія Пушкаша за найкращий гол

Ерік Ламела (Аргентина, "Тоттенгем")

Патрік Шик (Чехія, "Баєр")

Мехді Таремі (Іран, "Порту"). 🤝 Lamela and rabona go hand in hand 🤝

#GoalOfTheDay // @SpursOfficial pic.twitter.com/A9hhC1bl8r — Premier League (@premierleague) January 9, 2022

Символічна збірна 2021 (чоловіки)

Воротар : Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан"/"ПСЖ").

: Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан"/"ПСЖ"). Захисники : Давід Алаба ("Баварія"/"Реал"), Леонардо Бонуччі ("Ювентус"), Рубен Діас ("Манчестер Сіті").

: Давід Алаба ("Баварія"/"Реал"), Леонардо Бонуччі ("Ювентус"), Рубен Діас ("Манчестер Сіті"). Півзахисники : Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті"), Жоржіньо ("Челсі"), Н'Голо Канте ("Челсі")

: Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті"), Жоржіньо ("Челсі"), Н'Голо Канте ("Челсі") Нападники: Кріштіану Роналду ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Ерлінг Голанд ("Боруссія" Дортмунд), Роберт Левандовський ("Баварія"), Ліонель Мессі ("Барселона"/"ПСЖ")

Символічна збірна 2021 (жінки)

Воротар : Крістіан Ендлер ("ПСЖ"/"Ліон")

: Крістіан Ендлер ("ПСЖ"/"Ліон") Захисники : Міллі Брайт ("Челсі"), Люсі Бронз ("Манчестер Сіті"), Магдалена Ерікссон ("Челсі"), Венді Ренар ("Ліон")

: Міллі Брайт ("Челсі"), Люсі Бронз ("Манчестер Сіті"), Магдалена Ерікссон ("Челсі"), Венді Ренар ("Ліон") Півзахисники : Естефанія Баніні ("Леванте"/"Атлетіко" Мадрид), Барбара Бонансі ("Ювентус"), Карлі Ллойд ("Нью-Йорк Готем")

: Естефанія Баніні ("Леванте"/"Атлетіко" Мадрид), Барбара Бонансі ("Ювентус"), Карлі Ллойд ("Нью-Йорк Готем") Нападники: Марта ("Орландо Прайд"), Вівіанне Мідема ("Арсенал"), Алекс Морган ("Тоттенгем"/"Орландо Прайд"/"Сан-Дієго Вейв")