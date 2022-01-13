Напередодні "Челсі" знову виявився сильнішим за "Тоттенгем" у рамках півфінального матчу Кубка Англійської ліги.

Цього разу підлеглі Томаса Тухеля здобули перемогу на полі "шпор" – забитий на 18-й хвилині захисником Антоніо Рюдігером гол виявився єдиним у матчі – 1:0.

Нагадаємо, тиждень тому "Челсі" на "Стемфорд Брідж" здобув перемогу – 2:0.

Таким чином керманич "Челсі" Тухель установив симпатичне клубне досягнення. Німецький фахівець, призначений головним тренером лише 350 днів тому, за цей час вивів лондонців у фінали трьох турнірів - Ліги чемпіонів, Кубка Англії та Кубка Англійської ліги.

Такого результату в історії "Челсі" не досягав ще жоден тренер.

1 - Just 350 days after his first game in charge of Chelsea, Thomas Tuchel has become the first manager in the club's history to guide the Blues to the final of each of the League Cup, FA Cup and Champions League/European Cup. Imposing. pic.twitter.com/STkUKoMffl — OptaJoe (@OptaJoe) January 12, 2022

Зазначимо, що суперник "Челсі" по фіналу визначиться у протистоянні "Ліверпуля" й "Арсеналу". Перший матч між цими командами відбудеться сьогодні на "Енфілді".

Огляд матчу "Тоттенгем" - "Челсі".