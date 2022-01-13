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Тухель установив рекордне досягнення "Челсі"

"Пенсіонери" вийшли до фіналу Кубка Англійської ліги.

Тухель установив рекордне досягнення "Челсі"
Томас Тухель
Фото: EPA/UPG

Напередодні "Челсі" знову виявився сильнішим за "Тоттенгем" у рамках півфінального матчу Кубка Англійської ліги.

Цього разу підлеглі Томаса Тухеля здобули перемогу на полі "шпор" – забитий на 18-й хвилині захисником Антоніо Рюдігером гол виявився єдиним у матчі – 1:0.

Нагадаємо, тиждень тому "Челсі" на "Стемфорд Брідж" здобув перемогу – 2:0.

Таким чином керманич "Челсі" Тухель установив симпатичне клубне досягнення. Німецький фахівець, призначений головним тренером лише 350 днів тому, за цей час вивів лондонців у фінали трьох турнірів - Ліги чемпіонів, Кубка Англії та Кубка Англійської ліги.

Такого результату в історії "Челсі" не досягав ще жоден тренер.

Зазначимо, що суперник "Челсі" по фіналу визначиться у протистоянні "Ліверпуля" й "Арсеналу". Перший матч між цими командами відбудеться сьогодні на "Енфілді".

Огляд матчу "Тоттенгем" - "Челсі".

Григорій МухінГригорій Мухін
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