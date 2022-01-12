Світоліна розповіла, які держави пропонували їй змінити громадянство

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про пропозиції змінити громадянство.

Виявляється, переманити уродженку Одеси намагалися ще 10 років тому.

"Коли я тільки-но починала свою юніорську кар'єру, ми деякий час тренувалися в Ізраїлі, там були пропозиції, навіть у 10 років. Були й інші пропозиції змінити громадянство. Пропонували Австралія, Казахстан, давно було з Англії", – цитує Еліну xsport.ua.

"Я не хотіла. Коли була пропозиція в ранньому віці, то мені було цікаво, чому інша країна хоче, щоб я за них виступала. Мені батьки чітко пояснили, що я народилася в Україні і це моя країна, а коли я виступатиму під прапором України, зрозумію, що це моя країна: ти в ній народився, і ти все це відчуваєш.

А коли змінив громадянство і стоїш на п'єдесталі та грає гімн іншої країни... Це дивно. Це про гроші. Ти думаєш, що народився в Україні і має грати інший гімн", - переконана Світоліна.