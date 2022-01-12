Це якийсь страшний фільм: чеська тенісистка розповіла про умови утримання в імміграційному ізоляторі в Австралії

На Зеленому континенті краще не мати проблем із візою.

38-річна чеська тенісистка, переможниця 11 турнірів WTA у парному розряді Рената Ворачова розповіла про умови утримання у мільбурнському імміграційному ізоляторі, розташованому в готелі "Парк".

За словами Ренати, в ізоляторі вона почувала себе, як у в'язниці.

"Було відчуття, що я потрапила до якогось страшного фільму. Довгий допит з інструкціями на кшталт "роздягайся", "одягайся". Я навіть думати про це більше не хочу, а тим більше переживатиме знову", - цитує Ворачову Le Parisien.

"Ніхто не повідомив нам, мого тренера чи мене, про якісь складнощі з візою. Коли мені сказали, що моя віза анульована, я могла лише плакати", - додала тенісистка.

Зазначимо, що австралійську візу Ворачової анулювали за візою першої ракетки світу Новака Джоковича. Вона була в тому ж імміграційному ізоляторі, що й сербський гравець.

"Я не прищепилася, бо була зайнята. Планувала зробити це після сезону, але, на жаль, зараз заразилася. І в мене вже не було часу щепитися. Отже, я нічого не маю проти вакцинації на відміну від Джоковича. Наші випадки абсолютно різні", - уточнила Ворачова.

Варто сказати, що чешка перед відправкою додому встигла провести в Австралії один матч - 5 січня вона в парі з полькою Катажіною Пітер у рамках 1/8 фіналу програла австралійсько-нідерландському дуету Аріна Родіонова/Леслі Керхов - 2:6, 4:6.