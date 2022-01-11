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Маліновський висловив підтримку Шевченку

"Ми не з першого дня розуміли, що хоче Шевченко".

Маліновський висловив підтримку Шевченку
Фото: уаф

Півзахисник "Аталанти" та збірної України Руслан Маліновський висловився про роботу Андрія Шевченка в "Дженоа", зазначивши, що український фахівець очолив генуезький клуб у складний час.

"Ми постійно на зв'язку з ним, розмовляли. Ми всі розуміємо, що не така проста ситуація: багато травмованих, ковід, а він лише прийшов у команду і також захворів на ковід.

Непросто прийти в команду та поставити гру за один-два місяці. Йому потрібен час. Те саме було в національній збірній. Ми не з першого дня розуміли, що він хоче на полі", - заявив Маліновський в інтерв'ю ТК "Футбол-1/2/3".

Нагадаємо, що після поразки "Спеції" (0:1) в останньому турі Серії А керівництво "грифонів" розглянуло можливість відставки Шевченка.

Григорій МухінГригорій Мухін
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