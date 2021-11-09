Стала відома офіційна зарплата Шевченка у "Дженоа"

Колишній тренер національної команди України Андрій Шевченко очолив клуб Серії А "Дженоа".
У генуезькому клубі фахівець отримуватиме 2 млн євро на рік чистими (2,62 млн брутто завдяки податковим пільгам, передбаченим Указом про зростання), повідомляє Calcio e finanza.
Шевченко підписав контракт із лігурійським клубом до 30 червня 2024 року.
Команда йде на 17 місці в Серії А, перебуваючи в небезпечній близькості від зони вильоту. Головна мета українського фахівця – не дозволити клубу вилетіти до Серії В, а у довгостроковій перспективі – вивести команду до єврокубків.
Клубна пресслужба вже опублікувала відеозвіт першого дня перебування Шевченка у "Дженоа".
🔴🔵🇺🇦 Il primo giorno di mister #Shevchenko al Signorini. pic.twitter.com/qvvbpp5PtY— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 8, 2021