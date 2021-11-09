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Стала відома офіційна зарплата Шевченка у "Дженоа"

Амбітність нового проекту коштує свічок.

Стала відома офіційна зарплата Шевченка у "Дженоа"
Андрій Шевченко
Фото: Twitter

Колишній тренер національної команди України Андрій Шевченко очолив клуб Серії А "Дженоа".

У генуезькому клубі фахівець отримуватиме 2 млн євро на рік чистими (2,62 млн брутто завдяки податковим пільгам, передбаченим Указом про зростання), повідомляє Calcio e finanza.

Шевченко підписав контракт із лігурійським клубом до 30 червня 2024 року.

Команда йде на 17 місці в Серії А, перебуваючи в небезпечній близькості від зони вильоту. Головна мета українського фахівця – не дозволити клубу вилетіти до Серії В, а у довгостроковій перспективі – вивести команду до єврокубків.

Клубна пресслужба вже опублікувала відеозвіт першого дня перебування Шевченка у "Дженоа".

Григорій МухінГригорій Мухін
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