Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ

Павелко не виключає, що після цього Шевченко повернеться до тренування зібрної.

Після завершення контракту головного тренера української збірної з футболу Андрій Шевченко розвиватиме кар'єру на клубному рівні. Про це у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Не виключаю, що набувши досвіду роботи в клубі, Андрій Шевченко зможе повернутися на посаду головного тренера збірної України. А зараз я бажаю Андрію подальших успіхів у тренерській роботі!" – написав він.

Павелко зізнався, що рішення продовжити співпрацю з тренерським штабом Шевченка було непростим після відбору на Чемпіонат світу-2018, коли збірна не вийшла з групи.

"У результаті виступ збірної України на Євро-2020 став окремою яскравою сторінкою українського футболу. Перший в історії вихід у плей-оф на чемпіонатах Європи і підсумкове місце у вісімці найсильніших команд континенту – про це ми лише мріяли, коли Андрій Шевченко 2016 року розпочинав свою роботу на чолі національної команди", – зазначив Павелко.

До якого клубу Шевченко йде тренером, Павелко не озвучив.

Нагадаємо, учора Андрій Шевченко оголосив про завершення контракту головного тренера збірної України з футболу.