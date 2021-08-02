Під Одесою гасять пожежу на складах супермаркету
Під Одесою гасять пожежу на складах супермаркету
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
Шевченко оголосив про завершення контракту головного тренера збірної України з футболу
Шевченко оголосив про завершення контракту головного тренера збірної України з футболу
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
На Олімпіаді-2020 у бігу на 100 метрів спортсменки однієї країни окупували весь п'єдестал
На Олімпіаді-2020 у бігу на 100 метрів спортсменки однієї країни окупували весь п'єдестал
Білоруську спортсменку намагаються насильно вивезти з Токіо, дівчина просить притулку в ЄС (оновлено)
Білоруську спортсменку намагаються насильно вивезти з Токіо, дівчина просить притулку в ЄС (оновлено)
Україні прогнозують на понеділок грози та шквали
Україні прогнозують на понеділок грози та шквали
ГоловнаСпорт

Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ

Павелко не виключає, що після цього Шевченко повернеться до тренування зібрної. 

Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ
Андрей Шевченко и Андрей Павелко
Фото: ffu.ua

Після завершення контракту головного тренера української збірної з футболу Андрій Шевченко розвиватиме кар'єру на клубному рівні. Про це у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Не виключаю, що набувши досвіду роботи в клубі, Андрій Шевченко зможе повернутися на посаду головного тренера збірної України. А зараз я бажаю Андрію подальших успіхів у тренерській роботі!" – написав він.

Павелко зізнався, що рішення продовжити співпрацю з тренерським штабом Шевченка було непростим після відбору на Чемпіонат світу-2018, коли збірна не вийшла з групи.

"У результаті виступ збірної України на Євро-2020 став окремою яскравою сторінкою українського футболу. Перший в історії вихід у плей-оф на чемпіонатах Європи і підсумкове місце у вісімці найсильніших команд континенту – про це ми лише мріяли, коли Андрій Шевченко 2016 року розпочинав свою роботу на чолі національної команди", – зазначив Павелко.

До якого клубу Шевченко йде тренером, Павелко не озвучив.

Нагадаємо, учора Андрій Шевченко оголосив про завершення контракту головного тренера збірної України з футболу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також