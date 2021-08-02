Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ

Після завершення контракту головного тренера української збірної з футболу Андрій Шевченко розвиватиме кар'єру на клубному рівні. Про це у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.
"Не виключаю, що набувши досвіду роботи в клубі, Андрій Шевченко зможе повернутися на посаду головного тренера збірної України. А зараз я бажаю Андрію подальших успіхів у тренерській роботі!" – написав він.
Павелко зізнався, що рішення продовжити співпрацю з тренерським штабом Шевченка було непростим після відбору на Чемпіонат світу-2018, коли збірна не вийшла з групи.
"У результаті виступ збірної України на Євро-2020 став окремою яскравою сторінкою українського футболу. Перший в історії вихід у плей-оф на чемпіонатах Європи і підсумкове місце у вісімці найсильніших команд континенту – про це ми лише мріяли, коли Андрій Шевченко 2016 року розпочинав свою роботу на чолі національної команди", – зазначив Павелко.
До якого клубу Шевченко йде тренером, Павелко не озвучив.
Нагадаємо, учора Андрій Шевченко оголосив про завершення контракту головного тренера збірної України з футболу.