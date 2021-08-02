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Чемпіон України "Динамо" з розгрому стартував в новому сезоні УПЛ

Підопічні Луческу обіграли "Верес" - 4:0.

Чемпіон України "Динамо" з розгрому стартував в новому сезоні УПЛ
Фото: UA-Футбол

У своєму стартовому матчі Української прем'єр-ліги "Динамо" на НСК "Олімпійський" приймало новачка УПЛ рівненський "Верес" і домоглося розгромної перемоги - 4:0.

Причому до перерви рахунок був вже 3:0. Відзначилися два Дениса - Попов і Гармаш, а також Олександр Тимчик.

На 86-й хвилині жирну крапку поставив з пенальті Віктор Циганков.

Після всього одного проведеного поєдинку кияни займають 6-е місце в турнірній таблиці. А очолюючи пелотон вищого українського дивізіону тандем - "Шахтар" і "Десна", які мають після двох проведених турів 100-відсотковий результат.

Огляд матчу "Динамо" - "Верес".

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