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Шевченко оголосив про завершення контракту головного тренера збірної України з футболу

Контракт був підписаний на п'ять років. 

Шевченко оголосив про завершення контракту головного тренера збірної України з футболу
Андрей Шевченко
Фото: EPA/UPG

Головний тренер української збірної з футболу Андрій Шевченко оголосив про завершення його 5-річного контракту.

Про це Шевченко написав у соцмережі Facebook.

“Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол”, – написав він.

Шевченко подякував президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, гравцям і всім, хто допомагав і був причетний до команди.

“Велика вдячність всім вболівальникам за підтримку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну”, – підсумував він.

Нагадаємо, торік Шевченко увійшов до числа номінантів на звання найкращого футболіста XXI століття.

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