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Американська веслувальниця заявила, що їй огидно бачити "срібло" росіян на Олімпіаді-2020

Меган Калмо публічно висловила розчарування участю російських спортсменів у Токіо-2020.

Американська веслувальниця заявила, що їй огидно бачити "срібло" росіян на Олімпіаді-2020
Меган Калмо (ліворуч)
Фото: EPA/UPG

Меган Калмо, яка виступала на Олімпіаді-2020 за збірну США з академічного веслування, заявила, що відчуває неприязнь до російських спортсменів.

37-річна Калмо опублікувала пост у твіттері після "срібла" Василини Степанової і Олени Орябинської з команди Олімпійського комітету Росії в змаганнях двійок парних без стернового.

"Бачити, як команда, яка не повинна брати участь в Олімпійських іграх, йде з п'єдесталу зі срібними медалями - огидно. Загалом я розчарована ситуацією і співчуваю спортсменам, які брали участь у фіналі групи А", - написала бронзова призерка Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

"Відчуваю найтепліші почуття до всіх своїх друзів і заклятих ворогів, які віддали все на цих Іграх", - додала Меган.

Пізніше Калмо в інтерв'ю row2k.com прокоментувала докладніше.

"Думаю, що багато жінок із цієї сфери дуже і дуже благородні; вони, ймовірно, занадто ввічливі, щоб сказати те, що я готова сказати, особливо тому, що я не брала участі у фіналі й оскільки у кваліфікації Росія нас обійшла", - заявила Меган.

"Але мені було дійсно складно дивитися на те, що вони тут, і на те, що вони забрали одну з медалей.

Я вважаю, що їм тут бути не слід. Тут багато інших спортсменок, які, я думаю, достатньо кваліфіковані, щоб виграти одну з цих медалей. Але через цей човен (через російський екіпаж. - LB.ua) у них такої можливості не було, і я як учасниця змагань бачу в цьому проблему", - підсумувала Калмо.

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