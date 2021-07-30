Американська веслувальниця заявила, що їй огидно бачити "срібло" росіян на Олімпіаді-2020

Меган Калмо, яка виступала на Олімпіаді-2020 за збірну США з академічного веслування, заявила, що відчуває неприязнь до російських спортсменів.

37-річна Калмо опублікувала пост у твіттері після "срібла" Василини Степанової і Олени Орябинської з команди Олімпійського комітету Росії в змаганнях двійок парних без стернового.

"Бачити, як команда, яка не повинна брати участь в Олімпійських іграх, йде з п'єдесталу зі срібними медалями - огидно. Загалом я розчарована ситуацією і співчуваю спортсменам, які брали участь у фіналі групи А", - написала бронзова призерка Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

"Відчуваю найтепліші почуття до всіх своїх друзів і заклятих ворогів, які віддали все на цих Іграх", - додала Меган.

Seeing a crew who shouldn’t even be here walk away with a silver is a nasty feeling. Really disappointing overall and I feel for the other athletes in the A Final. Big love to all my friends and frenemies who gave it everything out there. — Megan Kalmoe (@megankalmoe) July 29, 2021

Пізніше Калмо в інтерв'ю row2k.com прокоментувала докладніше.

"Думаю, що багато жінок із цієї сфери дуже і дуже благородні; вони, ймовірно, занадто ввічливі, щоб сказати те, що я готова сказати, особливо тому, що я не брала участі у фіналі й оскільки у кваліфікації Росія нас обійшла", - заявила Меган.

"Але мені було дійсно складно дивитися на те, що вони тут, і на те, що вони забрали одну з медалей.

Я вважаю, що їм тут бути не слід. Тут багато інших спортсменок, які, я думаю, достатньо кваліфіковані, щоб виграти одну з цих медалей. Але через цей човен (через російський екіпаж. - LB.ua) у них такої можливості не було, і я як учасниця змагань бачу в цьому проблему", - підсумувала Калмо.