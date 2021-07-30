Український стрибун Андрій Проценко, який був четвертим в Ріо, не зміг вийти у фінал Олімпіади в Токіо

Атлет мав проблеми зі спиною в зимовому сезоні, а на початку літнього - з ахіллом.

Український стрибун у висоту Андрій Проценко, який п'ять років тому в Ріо-де-Жанейро був четвертим, не зміг пробитися у фінал Олімпіади в Токіо.

Прохідний бар'єр було встановлено на висоті 2,28 м, і хоча Проценко ще два місяці тому показав 2,30 м на змаганнях в Італії, пройти кваліфікацію він не зміг.

Зайнявши восьме місце у своїй кваліфікаційній групі, Проценко вибув зі змагань.

"Усе складалося дуже добре, висоти долав з першої спроби, і була впевненість у тому, що 2.28 не створять перешкод. Але це, можливо, й зіграло зі мною злий жарт. Трішки розсіялася концентрація – і повилазили всі помилки. На третю спробу зібрався, у стрибку все було добре, але «майже» не зараховується. Тому на цій Олімпіаді я поза фіналом", - сказав Проценко в коментарі сайту ФЛАУ.

Проценко був єдиним представником України в цій дисципліні. Бронзовий призер Ріо Богдан Бондаренко не встиг якісно відновитися після травм і не кваліфікувався на Олімпіаду.