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Зеленський скасував державні стипендії трьом українським олімпійцям, яких позбавили нагород через допінг

Двом олімпійцям, яких позбавив стипендій Порошенко, виплати відновили.

Зеленський скасував державні стипендії трьом українським олімпійцям, яких позбавили нагород через допінг
Фото: 06237.com.ua

Президент Володимир Зеленський позбавив державних стипендій олімпійських призерів Наталію Давидову, Ольгу Коробку та Олексія Торохтія, які рішенням Міжнародного олімпійського комітету були позбавлені своїх нагород через застосування допінгу.

Відповідний указ №332/2021 від 28 липня опубліковано на сайті глави держави.

Державні стипендії цим спортсменам були призначені у 2013-2015 роках.

Цим самим указом Зеленський відновив виплату державних стипендій олімпійським чемпіонам Георгію Погосову та Інні Фроловій, виплати яким було припинено указом президента у 2014 році.

Українські важкоатлетки Давидова і Коробка завоювали бронзову та срібну медалі на літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні та були позбавлені нагород у 2016 році через позитивні допінг-проби.

Важкоатлет Олексій Торохтій став чемпіоном Олімпійських ігор у Лондоні (2012) у ваговій категорії до 105 кг, але був позбавлений нагороди 2019 року після публікації результатів повторної перевірки його допінг-проби, взятої на Олімпіаді 2012 року.

Георгій Погосов, радянський і український фехтувальник, завоював золоту медаль на Олімпіаді в Барселоні (1992) у фехтуванні на шаблях, виступаючи в складі Об'єднаної команди. На Олімпіаді в Сеулі (1998), виступаючи за команду СРСР, він отримав срібні нагороди.

Інна Фролова отримала срібні олімпійські медалі в складі четвірки збірної СРСР з академічного веслування в Сеулі (1998 рік) і в складі четвірки збірної України на Олімпіаді в Атланті (1996 рік).

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