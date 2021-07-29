Зеленський підписав закони про національний спротив і збільшення чисельності ЗСУ

У разі потреби ці закони дають змогу залучити все населення України до захисту рідної землі.

На Житомирщині під час заходів з нагоди Дня Сил спеціальних операцій президент Володимир Зеленський підписав закони "Про основи національного спротиву" та "Про зміни до Закону "Про чисельність Збройних сил України".

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Ці закони мають безпосередній стосунок до Сил спеціальних операцій, які отримують важелі для розбудови руху опору, зможуть поповнити свої лави новими фахівцями й надалі посилювати свій внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави. І я з радістю підписую ці два важливі для нас, для України, для нашої героїчної армії закони саме тут, саме в цей важливий, ваш професійний день", – сказав Зеленський, звертаючись до воїнів-спецпризначенців.

Президент висловив переконання, що реалізація положень цих двох законів стане наступним і "надзвичайно важливим" етапом розвитку ССО.

"Створення системи національного спротиву в Україні є потужним сигналом усім, що наша країна оборонятиметься, не допустить подій 2014 року і що захист України для нас – це всенародна справа", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Закон "Про основи національного спротиву" передбачає комплекс заходів, які мають на меті розвиток територіальної оборони та руху опору, впровадження системи підготовки населення до національного спротиву. Також, за його словами, документ дає змогу в разі потреби залучити все населення України до захисту рідної землі, свого краю й своєї родини та згуртувати всіх українців навколо цих ідей.

"Заходи національного спротиву здійснюватимуться як на підконтрольній, так і на тимчасово окупованих територіях нашої держави", - додав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив генерал-майора, командувача військ оперативного командування "Північ" Валерія Залужного.

Хомчака призначено першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.