Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Хомчака

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади. Відповідне рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.

Про це на брифінгу повідомив речник президента Сергій Нікіфоров.

"Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі і вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака, але він хоче бачити синергію між Міністерством оборони та ЗСУ. Тако синергії ми, на жаль, не бачимо", - сказав Никифоров.

Натомість на посаду головнокомандувача Збройних Сил призначено чинного командувачаоперативно-тактичного угруповання "Північ" Валерія Залужного.

За словами речника президента, Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО. Відповідно Михайло Коваль покидає цю посаду.

Нагадаємо, що Руслан Хомчак очолював Генштаб ЗСУ з травня 2019 року. В лютому 2020 з'явилася інформація про його відставку, втім її спростували.

У 2021 році ЗМІ почали поширювати інформацію, що між Хомчаком та міністром оборони Андрієм Тараном нібито є конфлікт. Сам Хомчак це заперечував.

За даними головреда "Цензор.нет" Юрія Бутусова, суперечки між ними виникали через контракти на Іл-76 і медичні питання. За словами Бутусова, командування СБУ нібито подало проти Тарана п'ять позовів.

У червні цього року президент в інтерв'ю повідомив, що не виключає відставки Тарана і Хомчака. Зеленський заявив, що "є помилки, і вони їх виправляють. Якщо вони всі не виправлять, буде інша бесіда".