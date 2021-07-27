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Суд у Литві не прийняв до розгляду позов Шарія про оголошення його персоною нон ґрата, - Фейгін

Блогеру доведеться покинути територію Євросоюзу.

Суд у Литві не прийняв до розгляду позов Шарія про оголошення його персоною нон ґрата, - Фейгін
Анатолий Шарий
Фото: Lenta.ru

Блогер Анатолій Шарій не зміг оскаржити рішення про оголошення його персоною нон ґрата в Литві. Тепер він буде змушений покинути територію Євросоюзу.

Про це повідомив юрист Марк Фейгін.

"Перед вами рішення литовського суду, який відмовив у прийнятті позову Шарія до мене на підставі позбавлення його 10 травня 2021 року статусу біженця в Литві і заборони в'їзду в Литву терміном на 5 років", - написав Фейгін у твіттері.

За словами Фейгіна, Шарій оскаржив це рішення Департаменту міграції Литви, але після відмови йому, він має покинути ЄС.

Фейгін стверджує, що до кінця серпня за його заявою проти Шарія буде порушено кримінальну справу в ЄС "за відмивання злочинно отриманих грошей від влади і РФ і придбання на ці гроші будинку в Іспанії". Юрист заявив, що нібито вже триває перевірка.

У червні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Литва позбавила блогера Анатолія Шарія статусу біженця, він піддав апеляцію на це рішення.

За даними ЗМІ, 10 травня 2021 року в Литві Шарію анулювали усі документи та оголосили його персоною нон ґрата.

У 2012 році Шарій переконував литовську владу, що він переслідується з боку режиму президента Віктора Януковича. За його словами, він проводив розслідування про участь державних установ у наркобізнесі, тому проти нього були сфальсифіковані справи.

У 2015 році повідомлялося, що Литва розглядала можливість позбавлення статусу біженця Шарія після публікацій про його прокремлівську діяльність.

За даними Цензор.НЕТ, блогер зараз хоче отримати відповідний статус в Іспанії, де він живе, і "інсценує так звані мітинги-протести" українців-патріотів "біля свого житла".

Нагадаємо, у лютому цього року Анатолію Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Низка експертних досліджень встановила, що у інтерв'ю і виступах блогера наявні факти підривної діяльності проти України. Слідство вважає, що він з 2012 року сприяв неурядовим і державним структурам Росії у проведенні інформаційних операцій. 

Шарія викликали для участі у допиті в якості підозрюваного, однак він не з'явився. СБУ розцінило неявку на допит як переховування від слідства.

Блогера запросили до СБУ на 22 лютого, але він не з'явився. Адвокат повідомив, що Шарій перебуває на території Євросоюзу та має статус біженця, а його повернення в Україну поки що не можливе. 

У СБУ зазначили, що розцінюють неявку Шарія на допит як переховування від слідства. Після другої неявки Шарія оголосили у державний розшук

1 березня у СБУ повідомили, що скерували до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні по справі Анатолія Шарія.

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