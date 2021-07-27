Інтерпретація історії Путіним про те, що українці - це росіяни, не спирається на правду, - МЗС Польщі

Спроби Росії спотворити історію, в тому числі за допомогою пропагандистської статті Володимира Путіна про "історичну єдність росіян та українців", приречені на поразку, оскільки вони не спираються на правду.

Про це заявив в інтерв'ю "Польському радіо" заступник міністра закордонних справ Марцин Пшидач.

"...Радянська школа намагалася показувати відмінність народів Східної Європи від культури Західної Європи і встановлювати перевагу російської культури. Я вже не буду згадувати про ідею панславізму, яка навіть сьогодні ще десь пробивається в московському мисленні... Звичайно, досі триває також «суперечка пам'яті» між нашими народами Центральної та Східної Європи і Росією. Ця боротьба за владу над умами і серцями триватиме, прикладом чого послужила негайна реакція Володимира Путіна, який у своїй статті відразу після підписання декларації (Польщі, Литви та України, - ред.) прагнув показати, що українці насправді - російські чи малороси, як хочуть представити це сьогоднішні ідеологи Москви. Так що суперечка буде тривати, але мені здається, що історію неможливо спотворити цілком, не можна змінити ніякими спробами фальшивої інтерпретації, які намагається це робити Москва. Такі спроби приречені на поразку, оскільки не спираються на правду", - сказав Пшидач.

Він нагадав, що міністри закордонних справ Польші, Литви та України в липні підписали у Вільнюсі декларацію, яка "прямо звертається до спадщини Речі Посполитої". Польський міністр закордонних справ Збігнєв Рау разом з міністрами закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою підписали також "Дорожню карту" Люблінського трикутника.

"Тим самим вони підтвердили, що спільне європейське історичну спадщину скріплює ці три народи в об'єднаній Європі і зміцнює почуття взаємозв'язку і солідарності", - зазначив Пшидач.

"Це дуже великий крок, якщо говорити про політику в регіоні. Я вважаю, що питання, які стосуються традиції Люблінської унії, спільної держави нарешті дозріли до такого моменту, що наші партнери Литва і Україна готові до того, щоб визнати загальну історію... Ідея така, що Польща і Литва як повноправні члени ЄС і НАТО об'єднуються з українською державою, яка хоче бути цих структурах, яке багато зробило на цьому шляху і являє собою найважливіший елемент Східного партнерства, і використовують історичні рамки, щоб показати, як багато у них загальних інтересів - політичних, економічних, суспільних. Мені здається, що це дуже хороша, навіть геніальна конструкція. Мені вона дуже подобається. І якщо це буде враховано в політиці урядів в ширшому масштабі, то я не буду економити слова підтримки. Але, повторю, вже зараз зроблений хороший крок, який показує, що еліти цих трьох держав, дозріли до певної зміни", - додав польський дипломат.

Нагадаємо, у липні було оприлюднено статтю Путіна "Про історичну єдність росіян та українців", яку обіцяв під час прямої лінії. У ній він згадує історію Радянського Союзу і його розпаду. Зокрема, він пише, що в СРСР кордону між республіками мали умовний характер, але в 1991 році всі ці території та люди, які там жили, - опинилися за кордоном. Статтю Путіна включили в якості однієї з обов'язкових тем для занять з російськими військовослужбовцями за військово-політичній підготовці.

Люблінський трикутник - тристоронній формат взаємодії України, Литви та Польщі, створений міністрами закордонних справ у липні 2020 року. Учасники формату домовилися координувати дії задля захисту міжнародного права у контексті російської агресії проти України, як у тристоронній координації, так і в міжнародних організаціях: НАТО, ООН, ЄС, Раді Європи та ОБСЄ. Країни Люблінського трикутника також підтримали членство України в НАТО та ЄС.